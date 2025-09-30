Pompeii: The Legacy - Tidlig tilgang

Pompeii er et navn vi støter på i historiebøkene. Det er byen som ble dekket av aske da vulkanen Vesuv brøt ut i år 79 e.Kr. Historien om dette ulykksalige stedet slutter ikke der. I Pompeii: The Legacy har en enslig utvikler stilt deg spørsmålet: Har du det som skal til for å bygge en blomstrende by på ruinene av den forrige? Året er år 99 e.Kr., og vi har fått i oppdrag av den regjerende romerske keiseren å gjenoppbygge byen. Denne oppgaven står i fokus i den historiedrevne kampanjen. Her opptrer flere kjente og mindre kjente historiske personer. Det er en historie om sjalusi og viljen til å prøve igjen.

Jeg må si med en gang at til å være et spill i denne sjangeren i "Early Access", er det omfattende når det gjelder innhold. Du har tilgang til en kampanje som det vil ta deg mange timer å fullføre, og du har også en sandkassemodus der historien ikke er til stede, og en modus der du har uendelige ressurser til å bygge hva du vil, når du vil. I kampanjen får du både stemmeskuespill og en mer praktisk opplevelse der du lærer hvordan du gjør ting. Jeg satte pris på alle de historiske beskrivelsene, navnene, hendelsene og så videre. Det er ærlig talt en av de beste moderne bybyggerne om Romerriket som jeg har testet de siste årene, og selv om Caesar III er vanskelig å slå, er dette likevel en verdig utfordrer.

Bygninger kan oppgraderes ved hjelp av ressurser. De blir bedre for hver gang du betaler for en oppgradering.

Det er et klassisk oppsett med noen interessante spillelementer. Som vanlig begynner du med å bygge hus, veier og bygninger som kan utvinne naturressurser. Det er intuitivt og enkelt å spille. Jeg kunne kanskje ha ønsket meg litt fargekoding i brukergrensesnittet for å finne ting litt raskere. Slik det er nå, har alt samme farge, og det kan av og til ta unødvendig lang tid å finne riktig bygningskategori. I motsetning til konkurrenter som Anno tar det også tid å bygge noe som helst. Det er ikke bare å plassere ut en ferdig bygning, noen må bygge den. I så måte minner spillet mer om et strategispill i sanntid eller Tropico, men hvis du ikke orker å vente på at bygningene skal bli bygget, kan du spole tiden fremover.

Det som gjør at Pompeii: The Legacy skiller seg litt ut, er makroperspektivet. Du forsker på teknologier og har også et globalt utsyn der du kan handle med andre byer i nærheten og bli en del av en større økonomi. Denne økonomien er dynamisk og endrer seg avhengig av hva som selges og kjøpes. Byen din kan også oppleve ulike typer hendelser, blant annet sabotasje, sykdom og naturkatastrofer. Opplevelsen er aldri like brutalt utfordrende som i for eksempel Frostpunk, men noen ganger må man tenke seg litt om. Bybyggere trenger slike elementer for å skape variasjon, og det lykkes denne tittelen med. Det er begrenset hvor mange bygninger man kan bygge, oppgradere og dekorere byen før man vil ha flere utfordringer, og denne balansen er god og fungerer bra. Selv om du ikke kan bygge like store byer som i Cities: Skylines II, er jeg likevel imponert over hva denne ene utvikleren har klart å få til. Det ser bra ut, spiller bra og høres bra ut, og da har jeg ikke engang nevnt hvor massive teknologitrærne er og hvor gode de andre verktøyene du har til rådighet er.

Det er sporadiske avbrekk i kampanjen.

Dessverre har Siscia Games ennå ikke implementert kamp i sanntid. Tanken er at det skal være enda et aspekt å styre ved siden av konstruksjon, forskning og økonomi. Serier som Anno er ofte begrensede i så måte, og Stronghold er helt og holdent bygget opp rundt beleiringer og mangler ofte andre elementer, men det kan likevel sammenlignes med kampsystemet i Farthest Frontier og det noe mer grandiose Manor Lords. Ut fra det jeg har sett, vil kampsystemet ligne mer på det vi ser i Farthest Frontier enn det Total War-lignende Manor Lords, og dessverre vil denne funksjonen dukke opp senere i Early Access, noe som betyr at jeg ikke kan bedømme dens fordeler eller mangler ennå.

Selv om jeg synes simulatoren er noe enkel i sin utførelse, trenger ikke alle titler i sjangeren å være vanskelige gåter å finne ut av. Noen ganger er det nok å ha en opplevelse som lar deg se en by vokse og får deg til å føle deg som en borgermester, og dette er kanskje den største ulempen med tittelen hvis du liker komplekse simuleringer, da den holder seg på et litt enklere nivå. Likevel synes jeg det er verdt å prøve hvis du er usikker på om det er noe for deg. Få bybyggere lykkes like godt med å gjenskape følelsen av å herske over en by i Romerriket. Pax Augusta Roman Triumph og Citadelum er lignende moderne forsøk, men de skiller seg fra hverandre på mange måter. Denne tittelen ligner mer på Grand Ages: Rome og Caesar -serien. Dette kommer tydelig frem i krigsaspektet og i rutenettet man bygger på, da man kun kan rotere bygninger i fire retninger. Dette begrenser konstruksjonen til en viss grad. Til tross for dette er Pompeii: The Legacy et godt spill.

Handelskartet og forskningstreet er skjult i menyene.

På den tekniske siden kjører dette jevnt, ser bra ut og høres relativt anstendig ut for et indiespill. Du vil ikke høre stemmeskuespill som vi ofte hører i store spill, men det gjør jobben og er ikke overdramatisk for sakens skyld. Byene høres fulle av liv ut, og folk beveger seg rundt i byen din. En ting jeg kritiserte Cities: Skylines II for, var hvor tomme bygningene var. En arena hadde ingen idrettsutøvere, og en skole manglet folk som gjorde ting relatert til den bygningen, og dette er en feil jeg ofte ser hos bybyggere. I denne tittelen har Siscia Games forsøkt å sørge for at gladiatorene kjemper i Colosseum, og at det er en viss aktivitet i, på og rundt bygningene. Dette er selvfølgelig noe begrenset på grunn av prosjektets størrelse og utviklerens begrensede stab og budsjett. Likevel er det noe jeg gjerne skulle sett mer av i bybyggere, for å skape mer liv i simuleringene.

Alt i alt er dette en kompetent indietittel i Early Access. Det byr på hyggelig bybygging med mange teknologier å utforske, bygninger å plassere og et mer globalt handelssystem. Det føles godt å bygge en by fra ingenting og se den vokse til en metropol. Selv om kampsystemet ikke er på plass og kampanjen ikke er helt ferdig, byr dette på mange timer med bygge- og spillglede. Det er mer forankret i historien enn en del moderne bybyggere med mytologiske vesener og guder, og det kjører dessuten problemfritt og uten nevneverdige bugs. Om det vil kunne utfordre Anno 117: Pax Romana er vanskelig å si på nåværende tidspunkt, siden begge titlene har helt ulike forutsetninger og budsjetter. Pompeii: The Legacy er imponerende med tanke på at det stort sett er utviklet av én person, og hvis du er nysgjerrig på konseptet, kan det være verdt å holde et øye med eller prøve ut.