Poncle kan trekke seg fra samarbeidet med « Fortnite » etter Epics kunngjøring om satsing på generativ AI

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Epic Games arrangerte «State of Unreal»-showet i går kveld, der de satte søkelyset på mange av de store planene og endringene som venter for Unreal Engine-plattformen. Selv om det er mye å glede seg over, er det også noen elementer som har irritert fansen litt, ettersom Epic brukte showet til å bekrefte at de vil bruke generativ AI til å bistå i utformingen av karakterer, antrekk og steder i spillet « Fortnite ». Mange fans har bedt om at det innføres ansvarsfraskrivelser når dette blir en realitet, uten tvil for å vite om et betalt skin er laget av mennesker eller bare generert av kunstig intelligens.

Og det er ikke bare fans som er litt skuffet over nyheten, for nå har indieutvikleren Poncle kunngjort at de vurderer sitt partnerskap med Epic Games om å bringe «Vampire Survivors»-kosmetikk til den bredere « Fortnite »-verdenen.

I en uttalelse på Reddit skriver Poncle: «Etter dagens nyheter om at Epic bruker generativ AI til å lage alle slags spillressurser, inkludert karakterer fra Fortnite, er vi for tiden i ferd med å «vurdere» vårt samarbeid med Fortnite. Vi vil gi beskjed hvis det skjer noe videre.»

Det store spørsmålet er om Poncle bare er den første av en håndfull utviklere som nå vil vurdere sitt samarbeid med Epic Games, etter at utvikleren har signalisert sin intensjon om å utforske alle muligheter innen generativ AI for å oppnå større effekt.