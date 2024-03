Poor Things kommer til Disney+ denne uken

Hvis du aldri fikk sjansen til å gå på kino for å se Yorgos Lanthimos' siste regissørsatsing med Emma Stone i hovedrollen sammen med Mark Ruffalo, Margaret Qualley og Willem Dafoe, har vi gode nyheter til deg.

HQ

Disney har nemlig bekreftet at Poor Things kommer til Disney+ allerede denne uken. Torsdag 7. mars kan du logge deg inn på strømmetjenesten for å sjekke ut den nye filmen og se hvorfor den er nominert til 11 Oscar-priser, blant annet for beste film.

Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du lese anmeldelsen vår av Poor Things her.