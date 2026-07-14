Pophouse, som eies av ABBA, investerer i Iron Maiden og bygger et digitalt univers

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ABBA-legenden Björn Ulvaeus' selskap Pophouse har i en pressemelding kunngjort at det har inngått et «partnerskap med det britiske rockebandet Iron Maiden, og ervervet en andel i forlags- og masterrettighetene, samt rettighetene til navn, image og likhet (NIL)».

Tanken er at dette skal føre til en rekke spennende prosjekter, ikke minst en konsertfilm, men planen inkluderer også å lansere konserter med digitale avatarer, i likhet med «ABBA Voyage» i London og det kommende Kiss-prosjektet i Las Vegas. De opplyser også at «fremtidige planer inkluderer å utvide interaktive fanopplevelser og utvikle et digitalt univers med Eddie i sentrum.»