Poppy Playtime: Chapter 3 Deep Sleep annonserer overraskende lansering om mindre enn en uke

Vi har måttet vente lenge på fortsettelsen av Poppy Playtimes skrekkeventyr. Siden utgivelsen av Poppy Playtime Chapter 2: Fly in the Web har fans av serien måttet bite negler og vente, ettersom studioet lanserte sitt gratis flerspillerprosjekt Project Playtime og oppdaterte og ga ut det første kapittelet på konsoller.

I desember i fjor kunngjorde MOB Entertainment at spillet ikke var klart ennå, og at de ikke ville klare å lansere det før i mars 2024. De har imidlertid nettopp sluppet den siste traileren for Poppy Playtime: Chapter 3 Deep Sleep, og kunngjør at spillet slippes 30. januar. Ja, du leste riktig: neste uke.

Denne tredje delen vil introdusere nye områder i lekefabrikken Playtime Co. og en ny monstrøs skurk, Catnap. En slags ond katt som kan kontrollere drømmene dine. Forhåpentligvis vil de marerittaktige kreftene hans føre til nye systemer for samhandling i spillet.

Er du klar til å møte skrekken igjen sammen med Poppy?