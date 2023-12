Poppy Playtime Chapter 3 utsettes med ny trailer

HQ

Hastverk og dårlig fremsyn er to av de mest dødelige fiendene som ethvert indie-studio står overfor ved hver eneste utvikling. Det er ikke lenge siden, men Fntastic og The Day Before er tydelige eksempler på dette. Og med en franchise som er så elsket som Poppy Playtime, er vi litt lettet over å vite at MOB Games vet hvordan de skal advare i tide.

Studioet har kunngjort at Poppy Playtime Chapter 3: Deep Sleep vil bli forsinket "ganske mange uker" fra det opprinnelige lanseringsvinduet i mars 2024. Teamet er klar over lidenskapen for spillet, og ønsker å levere den best mulige opplevelsen fra dag én. "Spillet er ikke klart", gjør de det klart i en uttalelse nedenfor. "Chapter 3 kommer til å bli det største spillet av høyeste kvalitet vi noensinne har utviklet, og vi gleder oss til å vise det til dere.

Så for å hjelpe alle med å komme over den dårlige smaken i munnen, har MOB Games sluppet den første in-game-traileren for Poppy Playtime Chapter 3, som gir oss en liten forsmak på hvordan episoden vil se ut neste år. Vi får se noen nye steder, samt Poppy, Huggy Wuggy og hovedskurken Catnap.