Poppy Playtime: Chapter 5 lanseres på konsoller så snart som neste uke

Da Poppy Playtime: Chapter 5 (som kanskje ikke er det siste kapittelet ispillet?) kom på PC tidligere i år, ble vi fortalt at vi kunne forvente en konsollversjon en gang i fremtiden, men utvikleren MOB Entertainment kunne ikke gi en fast dato for nøyaktig når det ville være.

Det ser ut til at lanseringen er nærmere og raskere enn forventet, ettersom det nå er bekreftet at Poppy Playtime: Kapittel 5 vil offisielt lande på PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S og Nintendo Switch så snart neste uke 27. mai.

For en smakebit på hva du kan forvente, kan du lese vår anmeldelse av Chapter 5 her og også sjekke ut vår praktiske guide for å erobre alle ting Poppy Playtime. Vi hadde også en sjanse til å snakke med utvikleren MOB Entertainment nylig, hvor vi blant annet kom inn på hvordan studioet tilnærmer seg AI.