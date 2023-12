Poppy Playtime Chapter One kommer til jul på PlayStation-konsoller

HQ

MOB Games har lille Poppy som sin øyensten. Studioet har bygget videre på suksessen med den første episoden av Poppy Playtime på PC, som ble etterfulgt av Chapter 2: Fly in a Web. Etter utgivelsen av den andre episoden kom flerspilleraspektet med Project Playtime, som fortsatt er tidlig tilgjengelig på Steam. Men ettersom planene endret seg for noen dager siden, da de utsatte utgivelsen av Chapter 3: Deep Sleep, har studioet bestemt at det er på tide for Poppy å møte nye venner på konsoll.

Ifølge kunngjøringen på Discord-kanalen Poppy Playtime slippes det første kapittelet på PS4 og PS5 20. desember for amerikanske brukere. I Europa må vi vente "litt lenger" (de har ikke spesifisert hvor lenge), men vi vil sannsynligvis kunne spille de første timene av denne episodiske historien tidlig neste år.