Poppy Playtime Intervju: Om fan-teorier, live-action-filmen, AI og hva som skjer videre med MOB Entertainment

Historien om Poppy Playtime har kommet til en slutt. Eller har den...? Chapter 5 debuterte nylig på PC, med intensjon om også å komme til konsollplattformene etter hvert. Med dette i tankene har vi hatt den luksusen å kunne chatte med utvikleren MOB Entertainment, for å få et innblikk i hva som foregår bak kulissene i skapelsen av et Poppy Playtime -kapittel, og likeledes hva fremtiden bringer for serien.

I den forbindelse stilte vi noen spørsmål til seniordirektør for kreativ utvikling, George Krstic, der vi spurte om slutten på kapittel 5, fanteorier, live-action-filmen, AI-bruk og den ultimate elefanten i rommet, nemlig hva som er det neste for Poppy Playtime?

Sjekk ut alt dette og mer i det komplette intervjuet nedenfor

Er du overrasket over den fortsatt enorme mottakelsen Poppy Playtime har fått av fans over hele verden?

Selv om jeg ikke har vært med Mob fra starten av, kan jeg uten tvil si at teamet her alltid er overrasket over og takknemlig for mottakelsen fra fansen ved hver kapitellansering. Selv nå, etter fem kapitler, lurer man litt på om det samme nivået av begeistring kommer til å være der, men fansen og fellesskapet vårt er utrolig. Og det er ikke bare antallet spillere som overrasker oss - det er dybden i engasjementet. Teorier, historiedeklarasjoner, fan-art, spekulasjonsvideoer, alt sammen. Siden kapittel 1 håpet Mob bare at folk ville få kontakt med verdenen til Poppy Playtime og dens karakterer. Det er utrolig ydmykt og givende å se at det fortsetter å gi gjenklang hos spillerne på den måten det har gjort.

Poppy Playtime Men var slutten du leverte i kapittel 5 alltid den planlagte avslutningen, eller justerte og justerte du fortellingen etter hvert som hvert kapittel kom?

Kapittel 5 legger opp til mer, men reisen for å komme dit var, ja, absolutt et kjærlighetsarbeid. Internt har grunnlaget for slutten vært der fra starten av, og vi har alltid kretset rundt et grunnleggende narrativt rammeverk for spillet. Men som det pleier å være med de fleste medier, enten det er videospill, film eller TV, er det endelige produktet sjelden det samme som det som startet på storyboardet. Detaljene endrer seg underveis, for å si det sånn. Sånn sett har mye utviklet seg. Etter hvert som du bygger kapitler og tilbringer mer tid med karakterene, finner du rikere måter å fortelle historien på.

Var det noen fan-teorier eller meninger som endret den overordnede fortellingen du ønsket å formidle?

Vi følger med på fanteorier og spekulasjoner fordi de er et tegn på at folk virkelig har investert i spillet (og det er gøy å se hva folk har rett og galt i!), men til syvende og sist styres fortellingen per kapittel internt basert på det teamet bygger med mekanikk, karakterer og historie som jobber hånd i hånd. Når det er sagt, kan det å se hvordan fansen tolker visse detaljer påvirke hvordan vi klargjør eller utdyper ideer senere.

Hvordan opplevde du det å hele tiden måtte overgå deg selv med hendelsene i hvert kapittel? Var det noen ideer du hadde, men som til slutt ikke ble realisert fordi de gikk for langt i forhold til Poppy Playtime -opplevelsen?

Det er definitivt et press for å heve listen hver gang. I kapittel 5, for eksempel, var det noen historier som på en måte nådde klimaks etter mye oppbygging, og presset for å få det til og få det til å føles som en stor gevinst for spillerne er intenst. Det kan være en utfordring å gjenta ting, men teamet vårt her på Mob er utrolig flinke til å få til en slik sammenheng uten at det føles repetitivt.

Når det gjelder skrinlagte ideer, har vi hatt noen som kanskje var for ambisiøse for øyeblikket, enten teknisk eller tonalt. Noen ganger er noe kult isolert sett, men det tjener ikke historien. Det er vi forsiktige med. Bare fordi vi kan gå lenger, betyr ikke det at vi alltid bør gjøre det. Opplevelsen må henge sammen.

Nå som historien er over, er det et spesielt øyeblikk som skiller seg ut for deg, en spesiell del som du ser tilbake på med stolthet?

Kapittel 5 legger opp til mer, så ikke stikk en nål i det ennå! Men jeg kan i hvert fall si at selv om det er mange øyeblikk som skiller seg ut for meg på tvers av utviklingssyklusene og stolte øyeblikk med teamet, ser jeg på et personlig plan med glede tilbake på den gangen jeg spilte Chapter 1 for aller første gang. Jeg kommer aldri til å glemme den spesielle frykten jeg følte da jeg så Huggy stå uventet bak meg og skape en urovekkende følelse av en nært forestående undergang. Jeg mener, han er jo et leketøy! Man forventer ikke slike følelser fra noe så tradisjonelt trygt og sunt. Men det satte tonen for hele serien, og jeg husker hvordan det første øyeblikket virkelig banet vei for meg når det gjaldt å forstå hva som var mulig med premisset for et spill som dette.

Når kan vi forvente at konsollutgavene av Chapter 5 kommer, og hva er grunnen til at konsollversjonene tar ekstra tid før lansering?

Konsollutviklingen tar litt mer tid på grunn av sertifiseringsprosesser, optimalisering og for å sikre at opplevelsen føles riktig på hver plattform. Det er ikke bare en ren portering. Vi vil at konsollspillere skal få samme nivå av finpussing og ytelse som PC-spillere. Det handler om kvalitetskontroll. Vi kommer til å dele detaljer når alt er på plass, men vi forventer fortsatt at det blir litt senere i år.

Hvordan går utviklingen av live-action-filmen Poppy Playtime?

Vi jobber tett med vår partner Legendary Pictures og vil dele mer så snart den informasjonen er klar.

Hva er MOB Entertainments holdning til AI?

Vårt fokus har alltid vært på menneskene bak arbeidet. Kreativiteten, historiefortellingen og den kunstneriske retningen som former spillene våre, kommer fra de talentfulle kunstnerne, forfatterne, designerne og utviklerne i Mob-teamet.

Som mange andre studioer holder vi et øye med ny teknologi og nye verktøy som kan støtte arbeidsflyten på områder som forskning eller administrative oppgaver. Men når det gjelder det kreative hjertet i spillene våre, karakterene, verdensoppbyggingen og spilleropplevelsen, er det fortsatt den menneskelige kreativiteten og teamets forvridde fantasi som styrer disse beslutningene.

Hva er det neste som skjer i Poppy Playtime -universet? Har du flere ideer å utforske, spinoffs du ønsker å realisere, hva er planen?

Verdenen til Poppy Playtime er større enn en enkelt fabrikk kan romme, men akkurat nå tar vi oss tid til å reflektere over kapittel 5, feire lanseringen med fellesskapet vårt, og egentlig bare sørge for at det som kommer etterpå føles bevisst. For oss må det alltid være en historie som er verdt å fortelle, og ikke bare fordi det er etterspørsel. Vi er veldig opptatt av å beskytte universets integritet.

Takk til George og MOB Entertainment for at dere tok dere tid til å svare på spørsmålene våre. Som nevnt tidligere kan du spille alle de fem kapitlene i Poppy Playtime på PC fra og med i dag, og det femte kapittelet kommer til konsoller senere i år.