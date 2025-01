Poppy Playtime Kapittel 4: Safe Haven lanseres 30. januar

HQ

MOB Entertaiment har vært i vinden på sosiale medier i noen dager nå, noe som fikk oss til å mistenke at en ny trailer for Poppy Playtime: Kapittel 4 var på vei. Til slutt ble videoen utgitt lørdag morgen, med en hel haug med nye funksjoner.

Først den store nyheten: Poppy Playtime Chapter 4: Safe Haven slippes på Steam den 30. januar. Sammen med Poppy og Kissy Missy skal vi ned i dypet av Playtime Co. og konfrontere en mystisk person som kaller seg The Doctor, samtidig som vi blir forfulgt av en skremmende ny skapning: monsteret Yarnaby. Heldigvis ser det ut til at vi også får en nysgjerrig alliert i plastilinemannen Doey the Doughman.

Foreløpig har vi ikke mange flere detaljer om hvilke andre mysterier som venter oss i Poppy Playtime Kapittel 4: Safe Haven, men heldigvis kan vi begynne å løse dem senere i neste uke. Du kan få et første glimt nedenfor.