Poppy Playtime: Kapittel 5 - Ødelagte ting

HQ

Poppy Playtime The Prototype er et spill som har bygget opp forventningene til sin store finale i årevis. Med en episodisk struktur som ikke alle setter pris på, har vi lært om spillets historie litt etter litt mens vi har unnsluppet endeløse farer i den mest berømte lekefabrikken i videospillverdenen. Nå som Poppy Playtime: Chapter 5 - Broken Things endelig har blitt utgitt, er det på tide å finne ut om ventetiden var verdt det.

Dette kapittelet begynner akkurat der det forrige sluttet, med hovedpersonen jaget av Huggy Wuggy og tilsynelatende uten noen vei ut. Akkurat når det ser ut til at han endelig skal ta oss igjen, begynner en fluktsekvens der vi må unngå å bli "klemt". Eksplosjoner, kollapsende etasjer, fall fra ventilasjonstunneler ... de første øyeblikkene i dette kapittelet er fulle av spenning, men takket være gripepakken vår klarer vi å overvinne hindringene og komme oss i sikkerhet. Når det gjelder historien, siden dette er den store finalen på Poppy Playtime, vil jeg ikke dele noen spoilere, men jeg kan si at den fokuserer på å utarbeide en plan for den endelige konfrontasjonen med The Prototype, hvor vi vil møte nye fiender, nye allierte, tilegne oss mange nye evner, fullføre mange gåter og overleve episke kamper, alt pyntet med et lag med spenning og skremsler, som alltid.

For både veteraner og nye spillere

Siden det er et episodisk spill der hvert kapittel kan spilles uavhengig av hverandre, starter vanskelighetskurven fra bunnen av med hver episode. I de første minuttene av kapittel 5 vil vi ha mange sjekkpunkter, mange opplæringsprogrammer og generelt en rekke utfordringer med svært lav vanskelighetsgrad, slik at alle, enten de har spilt Poppy Playtime før eller ikke, kan komme i gang med ting. Litt etter litt ser vi imidlertid hvordan vanskelighetsgraden øker og gåtene blir mer kompliserte. Fiendene er nådeløse, og vi må bruke ferdighetene våre godt for å overvinne hindringer med litt "plattformhopping".

Dette er en annonse:

Generelt er spillet i tråd med det som var forventet. De nye karakterene, samt notatene vi finner, gir oss mer kontekst om situasjonen. Ferdighetene gir mer dybde til utforskningen, vi har en ultrafiolett lommelykt for å se skjulte beskjeder, en trykkhånd for å knuse og skyve visse gjenstander, en ledende hånd som gjør at vi midlertidig kan bruke elementer som ild eller is, magnetiske armbånd for å gripe tak i visse punkter, og mange samleobjekter å finne. Med så mange ferdigheter går mye av kapittelet ut på å løse ulike gåter, alltid med noen få skrekkinntrykk innimellom.

Slutten alle forventet

"Broken Things" varer i omtrent fem timer, og sannheten er at det føles kort. Etter å ha ventet så mange år på dette øyeblikket, mellom hopp og gåter, føles det kort og ikke så episk som forventet. Vanskelighetsgraden til fiendene og gåtene er ikke hva du forventer fra slutten av historien, og selv om den har noen veldig gode poeng, gir den deg generelt lyst på mer. Hvis du spiller alle kapitlene på en gang, er det sant at du vil ha et spill på rundt 25 timer, men med de konstante tilbakestillingene av vanskelighetsgraden mellom kapitlene og konstante opplæringsprogrammer, vil du heller ikke føle at du har spilt hele spillet.

Kapittel 5 fungerer på egen hånd og er en god avslutning, og utvikler alt som MOB Entertainment har forberedt de siste årene når det gjelder lyd, grafikk, spill og gåter, men forventningene som er skapt rundt spillet og dets siste kapittel veier tungt på det. Hvis du er en fan av Poppy Playtime, vil du helt sikkert like dette kapittelet, men hvis du hopper på vognen og vil se hvorfor alle snakker om Poppy Playtime: Kapittel 5, vil du sannsynligvis ikke få den beste opplevelsen.

Dette er en annonse:

Kort sagt, Poppy Playtime ser ut til å være et offer for sin egen suksess. Det er mer en spenningsopplevelse enn en skrekkopplevelse, full av originale gåter, god plattforming og veldesignede fiender. Selv om det kanskje ikke virker slik ut fra denne teksten, likte jeg Chapter 5 ganske godt, men hvis jeg setter meg selv i "videospillpressens" modus, kan jeg ikke unngå å føle at Chapter 5 ville ha fått hardere kritikk hvis det ikke hadde vært for berømmelsen av spillets navn.

Har du spilt kapittel 5 av Poppy Playtime ennå? Hvis du fortsatt er usikker, får du her et sammendrag før du kaster deg ut i det siste kapittelet.