Poppy Playtime lanserer en ny usensurert trailer for å feire suksessen til Chapter 5, konsollversjonen kommer i år

Poppy Playtime Kapittel 5: Broken Things overrasket alle spillere ved å nå en "åpen" konklusjon på en konflikt som utviklerne hadde forberedt oss på i årevis. Med mange forfølgelser, skremsler og svært originale gåter, som vi fortalte deg i vår anmeldelse, forlot dette siste kapittelet av Poppy Playtime mange spillere som ønsket mer, ettersom de aldri kan få nok av Poppy.

Broken Things har vært den mest vellykkede utgivelsen i serien, og har ligget på førsteplass i Steam-salget i over 24 timer, solgt mye mer enn de tidligere kapitlene og vært det mest sette på Twitch. For å markere den enorme suksessen med utgivelsen av dette femte kapittelet, har Mob Entertainment gitt oss en utvidet, usensurert trailer som viser oss de ikke så elskede Outnimals igjen. Mob Entertainment benytter også anledningen til å minne oss på at spillet kommer til PlayStation, Xbox og Nintendo Switch i år. Hvis du sitter fast på kapittel 5, her er guiden vår. Du kan også sjekke ut vårt sammendrag av historien her.

Har du spilt alle delene av Poppy Playtime ennå?