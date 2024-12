Poppy Playtime nå tilgjengelig på iOS og Android

HQ

MOB Entertaiment har strammet inn utgivelsesplanen for flaggskipfranchisen, Poppy Playtime, i løpet av det siste halvannet året. De tre første episodene kom på konsoller i 2024, pluss lanseringen av flerspillertittelen Project Playtime, og kunngjøringen om at kapittel 4 kommer tidlig i 2025. Alt dette er veldig spennende, men det er nå spillet kan bli et globalt fenomen i full skala.

Poppy Playtime har sluppet de tre første kapitlene på Android- og iOS-systemer, noe som betyr at alle med en smarttelefon kan begynne å utforske den skumle underverdenen i lekefabrikken Playtime Co.

Traileren de har sluppet i forbindelse med kunngjøringen gir oss en god titt på noen av stedene, den berømte antagonisten Huggy Wuggy og, for veteraner, et nikk i form av en mystisk robotarm på slutten av videoen, som kan være en forsmak på et nytt monster. Kan dette være den ryktede animatroniske prototypen?