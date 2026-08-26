Poppy Playtime Universet utvides med det nettbaserte samarbeidsspillet «Escape from Playtime

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For relativt kort tid siden avslørte utvikleren Mob Entertainment sin neste utvidelse av det større Poppy Playtime-universet, da et prosjekt kjent som Experiment 82626 ble presentert. Da det først ble presentert, manglet avsløringen mye konkret informasjon og detaljer om hva spillet skulle tilby fansen, men dette har nå endret seg etter at den fullstendige avsløringen har funnet sted.

Et spill med tittelen «Escape from Playtime» er nå presentert. Dette er en online samarbeidsopplevelse der spillerne må utforske dypet av Playtime Co. fra perspektivet til «Smiling Critters»-vesenene som ble introdusert i kapittel 3 av hovedspillet «Poppy Playtime».

Hovedpoenget med spillet vil være å undersøke og utforske de forfalne hallene i fabrikken, unngå farer og farlige monstre, samtidig som man samler inn ressurser og gjenstander som brukes til å bygge et nytt hjem for leketøy som beviser sin lojalitet og nytte overfor en merkelig og noe urovekkende stemme.

Spillregissør Brandon James har forklart om prosjektet: «Vi har alltid elsket ideen om at Playtime Co. er dette enorme, forferdelige stedet med mer gjemt inni seg enn noen har sett. Kombinert med vår lidenskap for å utforske og skape flerspilleropplevelser i denne verdenen – der Escape From Playtime hadde sin begynnelse – og samarbeidet med fellesskapet vårt, skaper vi et spill som vil fortsette å by på spenning og overraskelser. Og selvfølgelig en god skrekk eller to.»

Escape from Playtime er laget for å spilles enten alene eller sammen med opptil fire venner, der målet vil være å utforske dynamisk skiftende deler av det store anlegget, samtidig som man unngår «de forkastede Playtime Co.-kreasjonene som lurer i gangene.» For å gjøre utfordringen enda større vil det være miljøgåter å løse, ledetråder å avdekke, verktøy å samle inn og alternative ruter å finne – alt mens nærhetsbasert stemmechat er innebygd for å lette kommunikasjonen, men også for å øke risikoen for at et monster oppdager hvor du gjemmer deg, på en svært R.E.P.O.-aktig måte.

Det nevnes at Escape from Playtime blir «utviklet med Early Access i tankene» og at den første utgivelsen av spillet har som mål å inkludere hele oppstillingen på åtte karakterer fra Smiling Critter-listen, i tillegg til én startzone og en kjernegruppe av fiender. Det vil deretter bli lagt til nye soner, Critters, funksjoner og mer etter hvert som Early Access-reisen fortsetter.

Når det gjelder lanseringsdatoen, er denne ennå ikke offentliggjort, men du kan se avsløringstraileren nedenfor sammen med noen skjermbilder.