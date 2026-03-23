Poppy Playtime Utvikler snakker om AI: "Våre avgjørelser er fortsatt drevet av menneskelig kreativitet"

Etter hvert som kunstig intelligens blir mer og mer utbredt i samfunnet, blir det stadig viktigere å lære om hvordan hver eneste utvikler og kreative hjerne tilnærmer seg teknologien. Som en del av et nylig intervju med George Krstic, senior director of creative development hos MOB Entertainment, spurte vi derfor om hvordan Poppy Playtime -teamet tilpasser seg en AI-tung verden.

Som svar på dette spørsmålet fortalte Krstic oss at utvikleren vil overvåke teknologien for å se hvordan den kan brukes til nytte, samtidig som de holder seg til en kreativ tilnærming med mennesket først som sikrer at utviklerens prosjekter blir laget av mennesker.

"Fokuset vårt har alltid vært på menneskene bak arbeidet. Kreativiteten, historiefortellingen og den kunstneriske retningen som former spillene våre, kommer fra de talentfulle kunstnerne, forfatterne, designerne og utviklerne i MOB-teamet.

"Som mange andre studioer holder vi et øye med ny teknologi og nye verktøy som kan støtte arbeidsflyten på områder som forskning eller administrative oppgaver. Men når det gjelder det kreative hjertet i spillene våre, karakterene, verdensoppbyggingen og spilleropplevelsen, er det fortsatt den menneskelige kreativiteten og teamets forvridde fantasi som styrer disse beslutningene."

For mer om Poppy Playtime, kan du lese hele intervjuet her, og ikke glem å sjekke ut vår dedikerte anmeldelse av kapittel 5 av spillet heller.