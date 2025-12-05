Poppy Playtimes Chapter 5-trailer teaser ny karakter og et nytt sted

HQ

Etter den forrige avsløringen av det femte kapittelet i Poppy Playtime -sagaen, er nå utvikleren MOB Entertainment tilbake og har presentert filmtraileren for Chapter 5 av spillet.

Vi vet ikke nøyaktig når Chapter 5 of Poppy Playtime kommer, men vi vet at du kan ønske deg spillet på Steam.

For å komme tilbake til selve traileren, erter denne filmatiske og foruroligende smakebiten på hva som kommer til å komme ankomsten av en ny karakter og et nytt område, alt mens den ikoniske Huggy Wuggy fortsetter å forfølge deg.

Synopsis for Chapter 5 forklarer: "I Poppy Playtime: Chapter 5 må spillerne forberede seg på å ta opp kampen mot den dødelige dukkeføreren som står bak de forferdelige hendelsene i Playtime Co. Løs utspekulerte gåter og overvinn farlige hindringer når det sanne, råtne hjertet i sentrum av Playtime Co. kommer nærmere. Reis gjennom dette nye skyggeriket i en kamp for overlevelse (og sannheten) med Playtimes sikkerhetssystem, Huggy Wuggy, i hælene og adskilt fra dine eneste allierte. Vil du endelig få slutt på dette marerittet, eller vil du bli offer for dukkeførerens forskrudde galskap?"

Du kan se traileren nedenfor, og følg med for mer informasjon om dette kommende avsluttende kapittelet i skrekkspillet, som sannsynligvis vil debutere en gang i 2026.