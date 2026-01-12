Poppy Playtimes femte kapittel kommer til PC så snart som neste måned

HQ

Utvikleren MOB Entertainment har avslørt den faste lanseringsdatoen for det femte kapittelet i Poppy Playtime. Dette kapittelet vil bli kjent som Broken Things, og vil endelig se spillerne ta på seg den farlige Puppetmaster i sentrum av de plagsomme hendelsene som har plaget Playtime Co., og til slutt presentere en finalelignende konklusjon der marerittet enten vil ende eller spilleren vil bukke under for Puppertmasterens innfall.

For å markere denne siste kunngjøringen har en ny trailer for spillet gjort sin ankomst, som erter mer av fortellingen i et filmformat. Mens du kan se denne skremmende traileren nedenfor, kan du til og med se den offisielle beskrivelsen av hva dette kapittelet tilbyr også.

"I Poppy Playtime: Kapittel 5 - "Broken Things", må spillerne forberede seg på å møte den dødelige marionettmesteren bak de forferdelige hendelsene i Playtime Co's mørke fortid. Løs utspekulerte gåter og overvinn farlige hindringer mens det råtne hjertet i Playtime Co. kommer nærmere. Reis gjennom dette nye skyggeriket i en kamp for overlevelse (og sannheten) med Playtimes sikkerhetssystem, Huggy Wuggy, i hælene og adskilt fra dine eneste allierte. Vil du endelig få slutt på dette marerittet, eller blir du offer for dukkeførerens forskrudde galskap?"

Ser vi på lanseringsdatoen for dette kommende kapittelet i spillet, kommer det først til PC den 18. februar, og vil deretter til slutt komme på konsoller en gang i månedene som følger.

Er du spent på mer Poppy Playtime?