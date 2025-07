Popstjerne avlyser verdensturné to uker etter at den først ble annonsert

HQ

Noe overraskende har popstjernen Ava Max bestemt seg for å avlyse en verdensturné som ble annonsert for bare to uker siden. Turnéen skulle egentlig starte i september i Los Angeles, for deretter å fortsette over hele USA og til slutt krysse dammen for å erobre Europa og Storbritannia etterpå. Totalt var det planlagt flere titalls turnédatoer, mange av dem med utsolgte konserter, og nå blir det altså ikke noe av.

Popstjernen tok til Instagram for å kunngjøre avlysningen og for å forklare begrunnelsen. Max: "Å utsette turneen min er [den] vanskeligste avgjørelsen jeg har måttet ta, men når jeg opptrer for dere, må det være av en standard som jeg er fornøyd med, og den er bare ikke der ennå."

De utsatte datoene er ennå ikke bekreftet, men dette skulle opprinnelig følge lanseringen av hennes nye album 22. august.

Domingo Wilfred Juan / Shutterstock.com

