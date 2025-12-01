Populær japansk karaoketjeneste legger til det klassiske Sega-klokkespillet

HQ

Hvis du spilte Mega Drive i sin tid, husker du sikkert Sega-jinglen som ble spilt når du startet Sonic the Hedgehog og Sega-logoen dukket opp på skjermen. Den ble raskt en kultklassiker og er elsket den dag i dag, og nå har Segas offisielle trådkonto annonsert at alle som vil, kan synge med på Sega-jingelen.

Sega-sangen vil bli utgitt via den japanske karaoketjenesten Joysound (tidligere tilgjengelig på blant annet Wii, Wii U og PlayStation 3) den 1. desember. Du kan sjekke ut hvilke "Sound Logos" som er tilgjengelige her og til og med lytte til dem.

Joysound er en svært populær tjeneste i Japan, og hvis du er så heldig å være der eller planlegger å reise dit snart, kan du benytte anledningen til å synge med på Sega-jinglen mens du nyter litt god mat og drikke, og for et kort øyeblikk late som om det er 1991 igjen.