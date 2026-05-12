Populær Sega Saturn-emulator har nå fått en betydelig forbedring

HQ

I gamle dager ble Sega Saturn ofte sett på som en svakere og noe mislykket konsoll, en konsoll som fortsatt kostet mer å kjøpe enn PlayStation. Salget gikk ned, og det markerte begynnelsen på Segas exit fra konsollmarkedet. Men ... sannheten er at Saturn ikke var svak i det hele tatt, snarere tvert imot.

Sega hadde pakket den full av teknologi, og problemet var i stedet at konsollen ble ansett som utrolig vanskelig å utvikle for, med mangelfull dokumentasjon og komponenter som var vanskelige å få til å fungere sammen. Faktisk var den så kraftig at Argonauts-grunnleggeren Jez San (best kjent som programmerer av blant annet Star Fox) forleden år blandet seg inn i debatten og sa at "den var eksepsjonelt mye kraftigere enn PlayStation på den tiden" - med forbehold om at den var urimelig vanskelig å utvikle for.

I tillegg sa Sega-direktør Yukio Sugino i et Famitsu-intervju at selskapet tidligere hadde utforsket muligheten for å lansere en Sega Saturn Mini, men at dette ble komplisert av det faktum at "Sega Saturn har overraskende høy ytelse". Vi fikk enda et eksempel på hvor kraftig den egentlig var i januar, da en Saturn-utvikler demonstrerte at konsollen faktisk var i stand til raytracing, og miljøet viser jevnlig frem den utrolige grafikken enheten faktisk er i stand til i de rette hendene. Ikke dårlig for en maskinvare fra 1994.

Grunnen til at vi tar opp dette, er at Saturns uvanlige design har gjort den vanskelig å emulere. Det finnes emulatorer, men ingen har gitt et perfekt resultat ennå. Nå er imidlertid et av de største problemene løst.

Det er Yaba Sanshiro-utvikleren devMiyax (en velkjent skikkelse i Saturn-miljøet) som skriver på sin hjemmeside, via Time Extension, at han har løst en av konsollens største finurligheter - nemlig at Saturns VDP1-brikke gjengir sprites og polygoner som firkanter (quads) i stedet for trekanter, noe som lenge har vært normen :

"Når du renderer en quad på en moderne GPU, blir den normalt delt opp i to trekanter. Hvis du tegner en sprite på denne måten, kan en tekstur som skal se naturlig ut over hele firkanten, se forvrengt ut over sømmen mellom de to trekantene.

Den nye banen kjører en beregningsskygger for hver VDP1-kommando. I den nåværende metoden for omvendt kartlegging på skjermsiden er hver tråd ansvarlig for en skjermpiksel - eller, ved oppskalering, en HD-utgangspiksel.

På steder der tesselleringen var for grov, ble teksturene forvrengt. Med denne metoden oppnås jevn gjengivelse ved hjelp av enkel per-piksel-logikk."

Han gir et konkret eksempel på hvor mye bedre det ser ut i bildet nedenfor, der du kan se den forrige emuleringen til venstre og den nye til høyre, som er mye nærmere slik den burde se ut.

Til tross for denne forbedringen koster det ikke mer ytelse å emulere Saturn på denne måten, men vi kommer betydelig nærmere de originale spillene. Nå får vi bare håpe at Sega legger merke til dette og lanserer Sega Saturn Mini, som folk har tryglet om de siste ti årene...