Pornhub ber Google, Apple og Microsoft om hjelp etter at myndighetsforbud truer deres overlevelse

Pornhub står overfor alvorlige utfordringer etter hvert som myndighetspålagte blokkeringer i barnevernets navn i økende grad begrenser tilgangen til det populære nettstedet for voksne. Plattformens morselskap, Aylo, har henvendt seg til teknologigiganter som Google, Apple og Microsoft for å be om hjelp til å utvikle et mer effektivt system for aldersverifisering på enhetsnivå.

Ifølge et brev som Wired har fått tilgang til, fremhever Aylos juridiske sjef manglene ved dagens verifiseringsmetoder, som er avhengige av individuelle nettsteder og har vist seg å være "fundamentalt feilaktige og kontraproduktive" når det gjelder å holde mindreårige unna voksent innhold. I regioner som Louisiana, der brukere må laste opp en bilde-ID for å få tilgang til Pornhub, har trafikken falt med 80 %. Lignende nedgang har blitt observert i Storbritannia etter innføringen av Online Safety Act, som krever ansiktsskanning for å bekrefte alder.

Aylo om eksisterende tiltak

Aylo mener at eksisterende tiltak straffer plattformer som overholder kravene på en urettferdig måte, samtidig som de ikke klarer å hindre mindreårige i å få tilgang til upassende innhold. Noen systemer har til og med vært enkle å omgå; i Storbritannia ble algoritmer lurt av bilder av videospillfigurer. I mellomtiden er det fortsatt mange nettsteder for voksne som opererer uten aldersverifisering, noe som undergraver lovens tiltenkte effekt.

Pornhubs forslag til løsning

Pornhubs løsningsforslag er et verifiseringssystem som integreres direkte i brukernes enheter. Google kan tilby den mest umiddelbare støtten med sin Credential Manager, som allerede er implementert i Google Play, og som gjør det mulig for apper og nettsteder å bekrefte en brukers alder etter en engangsverifisering. Et slikt system kan være tryggere og mer pålitelig enn å sjekke hvert enkelt nettsted, og det kan løse personvernproblemer for voksne brukere.

Google, Apple og Microsoft

Foreløpig har ikke Apple kommentert Aylos forespørsel, og Microsoft fastholder at aldersbekreftelse bør håndteres av tjenestene selv. Pornhub håper at en bredere bruk av verifisering på enhetsnivå ikke bare kan redde virksomheten deres, men også forbedre beskyttelsen av barn på nettet. I en tid der debattene om digital anonymitet og obligatorisk identifikasjon intensiveres, kan dette tiltaket skape presedens for aldersverifisering på tvers av apper og nettsteder, men det reiser også spørsmål om personvern og frihet på nettet.