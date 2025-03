Pornhub: Canadas hemmelige gjengjeldelsesvåpen i handelskrigen kan være i fare

HQ

Les første del av denne nyhetsartikkelen her.

I skyggen av Canadas blomstrende teknologisektor, der forbrukernes tillit ofte avhenger av nasjonal merkevarebygging, opererer verdens største pornoplattform under et lønnebladbanner - men løftene om sikkerhet blir nå gransket.

For noen dager siden sendte Philippe Dufresne inn en begjæring til den føderale domstolen for å få domstolen til å pålegge Aylo, en av verdens største operatører av pornografiske nettsteder, å ta skritt for å bringe seg i samsvar med kanadisk personvernlovgivning.

Philippe Dufresne, Canadas personvernkommissær // Shutterstock

I mellomtiden har en vits nylig blitt et tema for politisk diskusjon, fra domstolene til Torontos komedieklubber, der satiren ofte skjerper tennene i politisk absurditet.

Komikeren Matthew Puzhitskys Instagram-sketsj - der han i et innlegg på Instagram utga seg for å være en falsk politiker og samtidig foreslo at Canada skulle stenge USAs tilgang til Pornhub - traff en nerve og gikk viralt mens handelsspenningene ulmet.

Premisset var å utnytte den Montreal-eide plattformens svimlende trafikk i USA - over 3 milliarder månedlige besøk i USA - som økonomisk utpressing, noe som kunne forstyrre det digitale landskapet i USA.

Selv om den medfølgende underskriftskampanjen på nettet ikke har fått mye oppmerksomhet ennå, gjenspeiler den symbolske vekten en økende appetitt blant enkelte kanadiere for kreative, om enn ekstreme, mottiltak.

Men etter hvert som latteren stilner, trenger virkeligheten seg på. Pornhubs stadig flere rettssaker og personvernfeil truer nå med å demontere plattformen som noen kanadiere spøkefullt kalte en digital handelsbombe.

Forslagets virale appell var avhengig av Pornhubs dominans - og dens kanadiske røtter. Ethical Capital Partners (ECP), som kjøpte opp morselskapet Aylo i 2023, har fremhevet sin forpliktelse til tillit og etterlevelse.

Likevel avslørte Canadas personvernkommissær Philippe Dufresne nylig systemiske mangler i verifiseringen av samtykke for opplastet innhold, noe som førte til at en føderal domstol presset på for å håndheve personvernlovene.

Tusenvis av videoer uten samtykke har plaget plattformen i årevis, og søksmål med påstander om treg respons på forespørsler om fjerning har kollidert med ECPs polerte rebranding, noe som ikke bare undergraver de etiske påstandene, men også muligheten for å bruke den som våpen.

Selv om Puzhitskys spøk ga gjenklang, kompliserer plattformens skjørhet fantasien. Aylos juridiske team brukte nesten et år på å forsøke å blokkere Dufresnes fordømmende rapport, som beskriver hvordan slappe sikkerhetstiltak muliggjorde ødeleggende konsekvenser for ofrene.

Aylo (tidligere kjent som MindGeek) er et kanadisk multinasjonalt pornografisk konglomerat som eies av det kanadiske private equity-selskapet Ethical Capital Partners // Shutterstock

I mellomtiden advarer forskere om at Pornhubs algoritmer - som prioriterer sjokkverdi fremfor brukersikkerhet - fortsatt fremmer kvinnefiendtlig innhold og fiktive overgrepsscenarioer - noe som kan undergrave den kulturelle innflytelsen og brukerbasen.

Hvis Ottawa seriøst skulle vurdere å begrense USAs tilgang, ville de risikere å forsterke granskningen av en plattform som allerede er anklaget for å bryte kanadisk lov, avsløre sine juridiske sårbarheter og komplisere pågående personvernetterforskninger.

Ironien er tydelig: Et selskap som er rammet av personvernskandaler, kan neppe tjene som et symbol på nasjonal innflytelse. Selv den satiriske underskriftskampanjens minimale oppslutning tyder på at det er problematisk å knytte Canadas handelsstrategi til en moralsk belastet bransje.

Og selv om forslaget på en leken måte pirker borti amerikansk avhengighet, kan ECPs pågående juridiske kamper - og potensialet for rettslig pålagte reformer - redusere Pornhubs trafikk lenge før et usannsynlig gjengjeldelsesforbud.

Inntil videre gjenstår det å se om Canadas inngripen mot personvernet vil tvinge Pornhub til endelig å rette seg etter sine lovpriste prinsipper - eller om plattformens svekkede omdømme vil gjøre den ubrukelig som våpen, satirisk eller på annen måte.