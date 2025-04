HQ

I skyggen av Canadas blomstrende teknologisektor, der forbrukernes tillit ofte avhenger av nasjonal merkevarebygging, opererer verdens største pornoplattform under et lønnebladbanner, men løftene om sikkerhet blir nå gransket, med nye hindringer fra Europa.

Du er kanskje interessert :



Nå kommer en ny digital portvokter fra hjertet av Europa, en app for aldersverifisering støttet av Deutsche Telekom og biometri-firmaet Scytáles, som tar sikte på å endre hvordan voksne beviser at de er gamle nok til å se hva de vil på nettet.

Selv om appen har blitt omtalt som personvernvennlig og sikker, har den utløst en heftig debatt: Hvem skal betale, hvem skal kontrollere tilgangen, og hvem sitt syn på sikkerhet skal ha forrang? For Pornhub, som har sitt hovedkontor under Canadas digitale lønneblad, kan dette bety et oppgjør.

EUs tiltak handler ikke bare om å blokkere mindreåriges klikk; det handler om hvem som har nøklene til portene til internett for voksne. Kritikerne advarer om at en statlig modell kan fryse ut private løsninger som millioner av mennesker allerede stoler på, slik som de som brukes av Pornhub.

Andre ser det som et nødvendig skritt for å gjenerobre det digitale rommet fra ukontrollerte giganter. Pornhub, som en gang var trygg på sin dominans, står nå overfor en virkelighet der offentlig politikk kan diktere spillereglene, så det gjenstår å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.