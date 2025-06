Pornhub-eier oppgraderer alderskontrollen i henhold til britiske regler

HQ

Siste nytt om Storbritannia . Aylo, morselskapet til Pornhub og andre plattformer for voksne, er i ferd med å innføre forbedrede verktøy for aldersverifisering for brukere i Storbritannia som følge av nye juridiske forpliktelser (som du kan lese mer om her).

Alex Kekesi, visepresident for merkevare og samfunn hos Aylo, delte disse kommentarene for å forklare begrunnelsen bak policyendringene :



"Aylo har i årevis offentlig etterlyst effektive og håndhevbare alderssikringsløsninger som beskytter mindreårige på nettet, samtidig som vi sørger for sikkerheten og personvernet til alle brukere. Storbritannia er det første landet som påviselig presenterer de samme prioriteringene."



"Ofcom har rådført seg med interessenter i bransjen og har presentert en rekke fleksible metoder for alderssikring som er mindre inngripende enn vi har sett i andre jurisdiksjoner, noe som gir oss tillit til å operere innenfor deres rammeverk. Samtalene våre med Ofcom har vært konstruktive og løsningsfokuserte."



Hun uttalte følgende om selskapets forpliktelse til å overholde regelverket "Med hundretusener av plattformer (inkludert voksennettsteder og sosiale medier) som er omfattet, er Ofcom klar over omfanget av utfordringen som ligger foran oss, og går grundig til verks. Ofcoms modell er den mest robuste når det gjelder faktisk og meningsfull beskyttelse vi har sett til dags dato."



Avgjørelsen kommer i forkant av en strengere håndheving fra Ofcom, som har skissert et rammeverk som tar sikte på å beskytte mindreårige samtidig som brukernes personvern respekteres. Aylo har ønsket veiledningen velkommen, og kaller den en av de mest balanserte tilnærmingene vi har sett så langt.