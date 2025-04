Pornhub møter nye hindringer når Frankrike og Storbritannia håndhever lover om aldersbekreftelse

HQ

I skyggen av Canadas blomstrende teknologisektor, der forbrukernes tillit ofte avhenger av nasjonal merkevarebygging, opererer verdens største pornoplattform under et lønnebladbanner, men løftene om sikkerhet blir nå gransket, og nye hindringer kommer nå fra Europa.

Nå har Frankrike blitt det siste landet som slår hardt ned på mindreåriges tilgang til pornografi, og tvinger pornosider som Pornhub til å innføre aldersverifiseringssystemer eller risikere å bli blokkert, med virkning fra april for internasjonale plattformer og juni for europeiske.

Loven krever at brukerne beviser alderen sin ved hjelp av metoder som offisiell ID eller ansiktsgjenkjenning. Myndighetene mener at tiltaket skaper en balanse mellom beskyttelse av mindreårige og respekt for brukernes personvern, takket være et system som verifiserer alder uten å lagre identiteter.

Men ikke alle er med på dette. Pornhubs morselskap har allerede utfordret loven i retten, mens kritikere advarer om at brukerne rett og slett kan vende seg til VPN-tjenester. I mellomtiden forbereder Storbritannia seg på å lansere sine egne kontroller i henhold til Online Safety Act denne sommeren.