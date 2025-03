Pornhub som Canadas hemmelige gjengjeldelsesvåpen i handelskrigen kan være i fare, så kanadierne vender seg til kaffe

HQ

Geopolitikk utspiller seg ofte i store gester, men Canada har valgt en mer subtil, men ikke mindre spissformulert form for gjengjeldelse mot sin nabo i sør. Pornhub som Canadas hemmelige våpen i handelskrigen kan være i fare, så canadierne tyr til kaffe.

Den ydmyke kaffekoppen har blitt den siste slagmarken i de pågående handelsspenningene mellom Canada og USA. På kanadiske kafeer har den en gang så vanlige "Americano" blitt omdøpt til "Canadiano".

Skiftet, som kaffebrenneriet Kicking Horse Coffee står i spissen for, er mer enn bare en navneendring, det er et statement. "Americano", som ironisk nok ble født i Italia under andre verdenskrig for å imøtekomme amerikanske soldaters mildere ganer, har lenge vært en global stift.

Men i Canada, der motstanden mot USA har ulmet på grunn av pågående handelskonflikter og eskalerende politisk friksjon, blir drikken nå gjenerobret som et mektig symbol på uavhengighet og nasjonal identitet.

Kafeer fra Vancouver til Halifax omfavner endringen, og noen velger til og med "Mexicano" i solidaritet med Mexico, et annet land som er kommet i skuddlinjen, særlig etter Trumps beslutning om å omdøpe "Mexicogolfen" til "Amerikagolfen".

Det gjenstår å se om Trump vil ta stilling til denne nye utviklingen. Men i mellomtiden kan vi alltids sjekke ut noen av bildene som har gått sin seiersgang på nettet. Hva synes du om det? Klinger "Canadiano" ikke fint?

