Pornhub står overfor en frist 25. juli for regler om alderskontroll i Storbritannia

HQ

Siste nytt om Storbritannia . Vi vet nå at Pornhub og andre plattformer for voksent innhold må overholde nye regler for aldersverifisering fastsatt av Ofcom, Storbritannias kommunikasjonsmyndighet, innen 25. juli i henhold til Online Safety Act.

Du er kanskje interessert i :



Denne regelen, som er utformet for å beskytte mindreårige fra å få tilgang til upassende materiale, vil ikke bare påvirke plattformer som er basert i Storbritannia, men også de som opererer internasjonalt, inkludert store sosiale medier som X (tidligere Twitter) og Reddit, som er vertskap for voksent innhold.

Ofcoms administrerende direktør, Melanie Dawes, understreket behovet for denne beskyttelsen, selv om enkelte talspersoner for barns sikkerhet har kritisert regelverket for ikke å gå langt nok. Foreløpig gjenstår det å se hvor effektivt disse nye tiltakene vil bli håndhevet. Les mer her.