Pornhubs mest søkte skuespillerinne avslører sin hemmelige forelskelse: David Attenborough

Angela White, en av pornobransjens største navn, har delt en tilståelse som kanskje vil overraske selv hennes mest hengivne fans: Hun er nemlig veldig forelsket i ingen ringere enn Sir David Attenborough.

Den australske stjernen, som jevnlig topper Pornhubs hitlister som den mest søkte skuespillerinnen, har vært i bransjen siden hun var 18 år. I løpet av årene har hun utvidet karrieren sin til å regissere og drive sitt eget produksjonsselskap.

Nå, 40 år gammel, kan man trygt si at hun har sett og jobbet med en god del menn. Men til tross for flere tiår med erfaring, avslørte White en kjendisforelskelse som ligger langt fra den vanlige Hollywood- eller popkultur-typen.

Under en opptreden på Triple M Breakfast i Australia ble White spurt om hvilken kjendis hun aller helst ville hatt en personlig Cameo-video fra. Hun svarte uten å nøle: "Jeg er besatt av David Attenborough."

Men White stoppet ikke med beundring langt unna. Den 40 år gamle voksenstjernen uttrykte en fantasi som involverer den legendariske kringkasteren. "Jeg vil gjerne at han skal fortelle om en av mine pornoscener", sa hun, og spøkte med å lage en scene spesielt for at han skulle fortelle.

"Jeg ville filmet en scene bare for ham. En slags sprø gangbang eller noe sånt. Hvis han var villig til å gjøre det, ville jeg ta imot forespørsler fra ham. Hva som helst han ville at jeg skulle gjøre", la White til, samtidig som hun bemerket at hun sannsynligvis ville få et "hjerteinfarkt" bare av enhver anerkjennelse.

Angela White understreket sin beundring for den 99 år gamle naturforskeren. "Jeg synes han er en legende, og jeg elsker alle dokumentarfilmene hans. Hvis jeg fikk en Cameo fra David Attenborough, ville det vært toppen av livet for meg."

Selv om ideen kan virke skandaløs for noen, viser den en lettere og mer humoristisk side ved kjendisforelskelser, selv for dem i voksenbransjen. Hvorvidt Attenborough er med på ideen gjenstår å se, men for White er beundringen tydelig.