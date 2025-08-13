Pornhubs trafikk i Storbritannia halveres etter at reglene for aldersverifisering trer i kraft

HQ

Pornhub er kanskje et av verdens mest besøkte nettsteder, men denne dominansen har plutselig fått seg en knekk i Storbritannia. Bare to uker etter at strenge aldersverifiseringskontroller ble obligatoriske i landet, har nettstedets trafikk blitt nesten halvert, og har mistet over en million besøk.

Ifølge data fra Similarweb (via Financial Times) falt Pornhubs besøk med 47 % mellom 24. juli og 8. august, fra et gjennomsnitt på 3,2 millioner daglige besøk i juli til 2 millioner i begynnelsen av august.

"Som vi har sett i mange jurisdiksjoner rundt om i verden, er det ofte et fall i trafikken for nettsteder som overholder reglene, og en økning i trafikken for nettsteder som ikke overholder reglene", sier Pornhub til Financial Times. XVideos opplevde en lignende nedgang på 47 %, mens trafikken på xHamster falt med 39 % i samme periode.

Reglene, som håndheves av Ofcom, krever at voksennettsteder må verifisere brukernes alder ved hjelp av ID-opplasting, kredittkortopplysninger eller ansiktsskanning. Tiltaket har sammenfalt med en kraftig økning i VPN-bruken i Storbritannia, noe som reiser spørsmål om hvor mye trafikk som har flyttet seg til utlandet.

Mens store nettsteder som Pornhub har implementert kontrollene, har noen mindre nettsteder som ikke overholder kravene, opplevd en økning i trafikken. Ofcom etterforsker nå fire selskaper som driver over 30 pornosider for mulig manglende overholdelse.

The Online Safety Act har som mål å hindre at unge under 18 år får tilgang til pornografisk og annet skadelig materiale på nettet, men innføringen har utløst bekymringer om personvern og ytringsfrihet. Hva synes du om dette tiltaket?