Porsche avduker ny 1100 hestekrefter EV Cayenne Coupe

Porsche leverte endelig det de lovet, og ga oss Cayenne Electric for ikke så lenge siden, og nå følger de opp med et slankere søsken.

Den splitter nye Cayenne Coupe har blitt avslørt, og det er den samme EV-teknologien, men pakket inn i en mye lavere, mer aggressiv fastback-form. Som sagt speiler den Cayenne Electric på mange måter, noe som betyr at den vil presse forbi 1100 hestekrefter.

Formen er selvfølgelig annerledes, og bytter ut det praktiske med stil. Den har en skrånende taklinje, en lavere holdning og skarpere linjer, noe som er tydelig på bildene nedenfor. Den forventes å ha en rekkevidde på rundt 600 kilometer, og vil tilby hurtiglading gjennom Porsches 800V-arkitektur.

Det vil komme flere varianter, blant dem selvfølgelig en mer hardcore Turbo GT-aktig modell på toppen av sortimentet. Den modellen forventes å nå 261 kilometer i timen, noe som plasserer den i superbil-territorium.