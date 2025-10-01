Porsche Cayenne Electric inneholder alle OLED-skjermene i verden

HQ

Vi vet alle at mange av dagens biler, først og fremst de batteridrevne, inneholder utallige store, iPad-lignende skjermer. "Flest skjermer vinner"-moten i bilverdenen har virkelig gått ut av kontroll, og det tydeligste eksemplet er nok det nylig viste interiøret i den kommende Porsche Cayenne Electric, der det er så mange OLED-skjermer at det ser ut som en parodi. Porsche selv kaller dette "Fremtidens interiør", mens reaksjonene fra mange kunder har vært negative. I midten er det en buet OLED som er omgitt av to 14,5" skjermer på hver side, i tillegg til at instrumentpanelet selvfølgelig også er en OLED-skjerm.