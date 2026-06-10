Porsche har gjort alle figurene fra Toy Story om til biler

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Selv om det ikke er uvanlig at bilprodusenter inngår sprø samarbeid, er det sjelden at noe så uventet dukker opp – men her er vi.

Porsche har avduket et offisielt partnerskap mellom Toy Story-serien og den ikoniske 911 GT3, noe som har resultert i spesialdesignede biler for hver av filmens hovedkarakterer.

Det er to biler inspirert av Woody og Buzz Lightyear, og det er også en for Jessie. Disse eksklusive designene vil selvfølgelig ikke gå i produksjon, og vil heller ikke bli tilbudt til kunder på noen måte. Det er hovedsakelig en demonstrasjon av Porsches evner til å skreddersy biler.

Du kan se dem nedenfor: