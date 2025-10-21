Porsche har lansert den første helelektriske Macan GTS

HQ

"GTS - tre bokstaver som har hatt et spesielt rykte blant Porsche-entusiaster helt siden 904 Carrera GTS fra 1963. For første gang bærer nå en helelektrisk Macan denne ikoniske initialen. Dette siste tilskuddet til den elektriske SUV-modellserien byr på enestående kjøredynamikk og eksepsjonelle akselerasjonstall: Sprinten fra 0-100 km/t tar bare 3,8 sekunder, og 200 km/t nås på 13,3 sekunder, med en toppfart begrenset til 250 km/t. I likhet med Macan Turbo har Macan GTS den kraftigste elmotoren på bakakselen i modellserien. Kraftenheten måler 230 millimeter i diameter, har en aktiv lengde på 210 mm og er utstyrt med en høyeffektiv 900-ampere silisiumkarbid (SiC)-pulsomformer. I Macan GTS leverer den 380 kW (516 hk) i kombinasjon med den elektriske motoren på forakselen, som øker til 420 kW (571 hk) overboost-effekt med Launch Control, og et maksimalt dreiemoment på 955 Nm. Som i Macan Turbo er girkassen, som har en utveksling på 9,0:1, spesialdesignet for å tåle det enorme dreiemomentet til prestasjonsmodellene. Macan GTS har en kombinert WLTP-rekkevidde på opptil 586 kilometer. På en egnet hurtigladestasjon kan høyspenningsbatteriet på 100 kWh lades fra 10 til 80 prosent på bare 21 minutter, med en toppladekapasitet på 270 kW." Les mer hos Porsche.