Porsche har nettopp avduket den helt nye 911 Turbo-S

HQ

Porsche har i løpet av dagen endelig vist frem den nye 911 Turbo-S som i følge produsenten selv er den kraftigste 911 de noen gang har produsert. Blant nyhetene i denne nye S-en finner vi hybrid-turboen fra den nye GTS-modellen som Porsche nå har satt inn to av. Den elektriske kraften som hjelper turbosnurrene til å rotere styres via et batteri bak ryggstøtten på førersetet, og dette betyr at de har klart å hente ut mer effekt fra den 3,6 liters Boxer-sekseren.

Den nye Turbo-S har hele 701 hestekrefter og gjør angivelig 0-100 km/t på 2,5 sekunder. Den er også i stand til å ta seg rundt Nürgburgring på syv minutter og 0,3 sekunder, noe som er lynraskt for en Turbo-S, som i motsetning til RS-modellene har mye luksus som en del av interiøret, komfortseter og et fungerende baksete.

Frank Moser, visepresident for 911:

"911 Turbo S er den mest komplette og allsidige formen for å kjøre en Porsche 911. Enten det er i daglig bruk, på lange autobahn-reiser eller på racerbanen - vi har gjort den nye 911 Turbo S enda mer komfortabel, mer individuell og betydelig raskere enn forgjengeren."

Innovativ Twin-Turbo T-Hybrid drivlinje

Den nyutviklede, høytytende drivlinjen oppnår en systemeffekt på 523 kW (711 hk). Dette gjør nye 911 Turbo S til den kraftigste serieproduserte 911 til dags dato. Drivlinjens maksimale dreiemoment er på 800 Nm og er tilgjengelig over et ekstremt bredt område fra 2 300 til 6 000 o/min. Effektkurven kjennetegnes også av en uvanlig bred topp: mellom 6 500 og 7 000 veivakselomdreininger er den fulle effekten på 711 hk tilgjengelig. Den er utstyrt med den innovative og spesielt lette T-Hybrid-teknologien med et 400 V-system, som øker effekten med 61 hk sammenlignet med forgjengeren.