Porsche har presentert en helt ny 911-racerbil

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Som om det ikke allerede fantes nok 911-modeller, har Porsche nettopp presentert enda en, men det ser ikke ut til at du kommer til å se den så ofte ute på veiene.

De har presentert den nye 911 GT4 R, en racerbil for kunder som er designet for å fylle gapet mellom de enklere Cayman-baserte racerbilene og den dyrere 911 GT3 R.

GT4 R drives av en 4,0-liters flat-6-motor uten turbolader som yter rundt 500 hestekrefter. Kraften overføres til bakhjulene via en sekvensiell sekstrinns racinggirkasse, mens bilen har omfattende aerodynamiske oppgraderinger, et avskalert cockpit og et komplett sikkerhetspakke som oppfyller FIA-kravene.

Porsche opplyser at GT4 R er utviklet med tanke på amatør- og semiprofesjonelle raceteam, med fokus på holdbarhet og lavere driftskostnader fremfor ren ytelse.

Porsche bruker ordet «tilgjengelig», men man må huske på at den vil koste deg omtrent 260 000 euro før skatt, noe som plasserer den godt under flaggskipet 911 GT3 R, men likevel utgjør en betydelig investering for private lag.

GT4 R forventes å delta i en rekke nasjonale og internasjonale GT-racingserier, inkludert mesterskap der Porsches Cayman GT4 RS Clubsport for tiden deltar.