Porsche har solgt sin eierandel i Bugatti Rimac, og dermed er VWs engasjement i merket over

Bugatti Rimac har fortsatt investorer, men har ikke lenger et stort bilmerke som velgjører.

Volkswagen Group ble offisielt involvert i det legendariske Bugatti-merket i 1998, og bidro til slutt til å skape den nå ikoniske Veyron. De reinvesterte til og med gjennom et joint venture med Porsche i 2021 sammen med det elektriske hyperbilmerket Rimac. Men nå trekker de seg tilbake på en viktig måte, gjennom Top Gear.

Porsche har offisielt solgt sin eierandel i Bugatti Rimac, og med det er Volkswagen Groups langvarige engasjement i hyperbilmerket i praksis over. Avtalen innebærer at Porsche selger både sin 45% andel i Bugatti Rimac joint venture og sin 20,6% eierandel i Rimac Group til et konsortium av investorer ledet av USA-baserte HOF Capital, ifølge Top Gear.

Porsches eierandel var den siste gjenværende koblingen mellom Bugatti og Volkswagen, noe som betyr slutten på en epoke. Nå ledes Bugatti i realiteten av Mate Rimac, og støttes av en rekke finansielle partnere, i stedet for en etablert bilgigant. Dette skjer samtidig som Porsche omprioriterer sin virksomhet, og trekker seg helt ut av elbilutviklingen på grunn av sviktende salg.

