Porsche: "Hyundais Ioniq 5 N er vanskelig å slå"

Hyundai Ioniq 5 N har tilsynelatende gjort et stort inntrykk på Porsche-sjef Frank Moser, og vil muligens påvirke måten den legendariske tyske bilprodusenten vil designe og konstruere elbiler på i fremtiden.

I et intervju med det australske bilmagasinet Drive tok Moser en prøvetur i Ioniq 5 N, og fikk prøve dens unike egenskaper, inkludert den mye omtalte N Grin Boost, som er en måte å introdusere realistiske girskift i en elbil.

"Vi lærte mye av den [Ioniq 5 N]", sa Moser. "Jeg kjørte den flere ganger. De har gjort den veldig, veldig bra."

Andreas Preuninger, Porsches GT- og RS-designer, var tilsynelatende like imponert, og sa dette :

"Kom igjen, jeg skal hente deg i Ioniq 5 N. Jeg trykket på knappen [N Grin Boost], og han var 'Wow'. De gjorde noe som var imponerende."