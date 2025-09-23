Porsche ombestemmer seg og lanserer nye Cayman og Boxter med bensinmotorer

HQ

Det var våren 2020 at Porsche annonserte at både Boxter og Cayman (718) skulle elektrifiseres, og at den nåværende generasjonen skulle bli den siste med bensinmotor. Nå er det klart at dette ikke vil være tilfelle. Porsche har ombestemt seg igjen og revurdert sine strategiske beslutninger for fremtiden.

Dette inkluderer videreutvikling av deres ikoniske boxer-sekser, som også vil være inne i den kommende 718-generasjonen. Dette er fordi etterspørselen etter elbilene deres krymper betydelig, noe som førte til kunngjøringen for litt over en uke siden om at den kommende Cullinan-rivalen og den store luksus-SUV-en ikke lenger vil være en elbil, men en bensindrevet historie med eller uten hybridassistanse.

Administrerende direktør Dr. Oliver Blume:

"I dag har vi satt de siste stegene i omleggingen av produktstrategien vår. Vi opplever for tiden massive endringer i bilindustrien. Det er derfor vi omstiller Porsche over hele linjen. På denne måten ønsker vi å møte nye markedsrealiteter og endrede kundekrav."

Road & Track Magazine:

"Hva er årsaken til alle disse endringene? Porsches uttalelse sier at det er "selskapets svar på den betydelig langsommere veksten i etterspørselen etter eksklusive batterielektriske kjøretøy." Porsche-sjef Dr. Oliver Blume la til at "dette øker fleksibiliteten vår og styrker vår posisjon i et for tiden svært volatilt miljø", og at "vi ønsker å møte hele spekteret av kundekrav." Når Porsche kunngjør at fortjenesten forventes å komme inn på bare 2% dette regnskapsåret, i stedet for de 5-7% merket tidligere forventet, ser det ut til at bilprodusenten trekker i alle spaker som er nødvendige for å holde kjøpere som kanskje ikke er opptatt av å gå EV ennå fascinert.