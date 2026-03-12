Porsche ønsker kanskje å lage en ny superbil over 911

HQ

Som Top Gear rapporterer, kan Porsche vurdere å utvide sin nåværende line-up, og mer spesifikt ved å legge til enda dyrere og eksklusive modeller over både den legendariske 911 og deres SUV, Cayenne.

Dette kommer etter at Porsches fortjeneste sank i 2025, og de har begynt en plan for å redusere kostnadene og omdefinere deres line-up. Den nye sjefen Michael Leiters sier at de skal "strømlinjeforme" ledelsesstrukturen og kutte ned på "hierarkier" og "byråkrati", men han har også snakket om nye modeller.

Mer spesifikt sier han at de vurderer modeller "over" de to nåværende flaggskipene :

"Vi vurderer å utvide produktporteføljen vår for å vokse i segmenter med høyere marginer. I den forbindelse ser vi på modeller og derivater både over våre nåværende todørs sportsbiler og over Cayenne."

Spekulasjonene på nettet peker mot Mission X Concept, en slags etterfølger til 918 Spyder, som ikke ble satt i produksjon i første omgang. Det kan imidlertid også være en dyrere versjon av den eksisterende 911.