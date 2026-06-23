Porsche planlegger å tjene mer penger ved å selge færre biler

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Det ser ut til at Porsche for tiden planlegger for en fremtid der fortjenesten per salg økes på en slik måte at det ikke bare er akseptabelt, men også å foretrekke, å selge færre biler.

I et intervju med Frankfurter Allgemeine Zeitung sa konsernsjef Michael Leiters at selskapet planlegger lavere produksjonsvolumer i årene fremover, ettersom det tilpasser seg svakere etterspørsel og endrede markedsforhold.

Hans budskap var klart og tydelig: «Porsche må tjene penger selv med færre biler.»

De siste årene har vært vanskelige for Porsche. De leverte rekordhøye 320 221 biler i 2023, men tallet falt til 279 449 i 2025, og nedgangen i Kina har vært alvorlig.

I stedet for å jakte på volum, har Porsche tenkt å fokusere på biler med høyere fortjenestemargin og spesialutgaver. Selskapet ønsker også å redusere produksjonskapasiteten for å tilpasse seg etterspørselen bedre, samtidig som kostnadene kuttes på tvers av virksomheten. Leiters mener angivelig at utgiftene har vokst for raskt de siste årene og må bringes under kontroll.