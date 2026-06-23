Porsche planlegger å tjene mer penger ved å selge færre biler
Konsernsjef Michael Leiters mener også at utgiftene har kommet ut av kontroll.
Det ser ut til at Porsche for tiden planlegger for en fremtid der fortjenesten per salg økes på en slik måte at det ikke bare er akseptabelt, men også å foretrekke, å selge færre biler.
I et intervju med Frankfurter Allgemeine Zeitung sa konsernsjef Michael Leiters at selskapet planlegger lavere produksjonsvolumer i årene fremover, ettersom det tilpasser seg svakere etterspørsel og endrede markedsforhold.
Hans budskap var klart og tydelig: «Porsche må tjene penger selv med færre biler.»
De siste årene har vært vanskelige for Porsche. De leverte rekordhøye 320 221 biler i 2023, men tallet falt til 279 449 i 2025, og nedgangen i Kina har vært alvorlig.
I stedet for å jakte på volum, har Porsche tenkt å fokusere på biler med høyere fortjenestemargin og spesialutgaver. Selskapet ønsker også å redusere produksjonskapasiteten for å tilpasse seg etterspørselen bedre, samtidig som kostnadene kuttes på tvers av virksomheten. Leiters mener angivelig at utgiftene har vokst for raskt de siste årene og må bringes under kontroll.