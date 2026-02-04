Porsche tenker på å drepe sin elektriske Boxster-idé

HQ

For en tid tilbake annonserte Porsche neste generasjon 718 Cayman og 718 Boxster, og begge disse skulle være helelektriske biler. Men ettersom konkurransen har økt i mange viktige markeder, og spesielt i Kina, er Porsche midt i en krise, og det ser ut til at de tilskriver noen av problemene sine til satsingen på EV-teknologi.

Det betyr tilsynelatende at de kan drepe ideen om en elektrisk Cayman og Boxster helt - ifølge Bloomberg.

"Ny administrerende direktør Michael Leiters kan skrote den planlagte 718-linjen med Boxster og Cayman EVs på grunn av utviklingsforsinkelser og økende utgifter, sa folket, som nektet å bli navngitt og diskuterte interne overveielser," heter det i rapporten.

Så det kan være en kombinasjon av tilskrivningsfaktorer her, men vi forventer ivrig konkrete nyheter om line-up endringer fra Porsche i nær fremtid.