Porsches administrerende direktør går av

Siden januar 2022 har aksjeverdien til den tyske sportsbilprodusenten Porsche blitt halvert, og salget har virkelig stupt, spesielt de siste to årene. I et forsøk på å stoppe blødningen har det nå blitt besluttet at CEO Oliver Blume (som også er CEO i Volkswagen, noe som selvfølgelig kan ha hatt noe å gjøre med at han rett og slett ikke hadde tid til Porsche, noe som ser ut til å være litt av tilfellet - bisart nok) må gå av og at en ny CEO kastes inn. Michael Leiters kommer senest fra CEO-rollen i McLaren og skal nå styre skuta på rett kjøl, igjen - får man håpe.

Dr. Wolfgang Porsche:

"Dr. Michael Leiters har flere tiår med erfaring fra bilindustrien. Hans lederstil og inngående ekspertise er ideelle forutsetninger for å lede hovedstyret i Porsche AG på en vellykket måte. Han og hele konsernledelsen i Porsche AG har representantskapets tillit når det gjelder å overvinne de nåværende utfordringene."

