Porsches esport-team for sim-racing vil nå ha hovedkontor i Köln Et anlegg har blitt opprettet for å bidra til å forbedre ytelsen fra denne avdelingen av motorsportgiganten.

HQ De fleste store bilprodusenter og motorsportorganisasjoner støtter nå sin egen dedikerte esportsdivisjon. Et eksempel på dette er Porsche, som for å bedre støtten til sin satsing på sim-racing, nå har besluttet å flytte Porsche Coanda Esports Racing Team til et nytt hovedkvarter i Köln i Tyskland. Teamet vil nå ha base i Köln-forstaden Ossendorf på Licht Campus of Trilux, der et belysningsfirma holder til, som tilfeldigvis også er en av sim-racing-teamets lengstlevende partnere. Nina Braak, esportsansvarlig hos Porsche Motorsport, uttalte følgende om opprettelsen av Porsche Esports Performance Center, som den er kjent som: "Målet vårt var å skape rom der teamet vårt kunne prestere på et enda høyere nivå. Siden den fysiske siden av digital racing er forskjellig fra "asfaltmotorsport", er det mentale aspektet enda viktigere. Refleksjoner eller bakgrunnsstøy kan for eksempel hemme førernes prestasjoner." Anlegget skal være på 324 kvadratmeter og omfatter også åpne arbeidsområder, et møterom, et trenings- og avslapningsområde samt en utstillingsbil. Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (hereinafter: Porsche AG)