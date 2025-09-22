Porsches elbilplaner kollapser

HQ

Porsche føyer seg inn i rekken av bilprodusenter som nå setter en stopper for, kansellerer kommende elbilinvesteringer og gjør en 180 graderssving. Tanken var at Porsche snart skulle lansere en luksus-SUV (prosjektnavn: K1), som skulle drives av elektrisitet og bli deres nye flaggskip. En konkurrent til blant annet Rolls Royce Cullinan. Det blir ikke en realitet, kunngjør bilgiganten nå. I stedet vil denne SUV-en bli bygget med bensinmotor og muligens også en hybrid.

Oliver Blume, administrerende direktør:

"I dag har vi tatt de siste stegene i omleggingen av produktstrategien vår. Vi opplever for tiden massive endringer i bilindustrien. Det er derfor vi omstiller Porsche over hele linjen. På denne måten ønsker vi å møte nye markedsrealiteter og endrede kundekrav."

Nye merkevaredefinerende bilmodeller med forbrenningsmotor

"Produktsortimentet skal suppleres med merkevarebyggende bilmodeller med forbrenningsmotor. På grunn av markedsforholdene vil den nye SUV-serien over Cayenne, som tidligere var planlagt å være helelektrisk, i første omgang utelukkende bli tilbudt som forbrenningsmotor og ladbar hybrid ved markedslansering. I tillegg vil nåværende modeller som Panamera og Cayenne være tilgjengelige med forbrenningsmotorer og ladbare hybrider langt inn på 2030-tallet. Nye generasjoner av etterfølgende modeller er lagt til i syklusplanen for disse bilmodellene."