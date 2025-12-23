Porsches høytidsreklame inneholder "absolutt ingen AI"
Jeg vedder på at ingen av dere ville ha hatt Porsche på listen over bilselskaper som tar stilling mot AI, men her er vi.
Det er høytid, noe som betyr at reklamen er på topp når den prøver å få oss til å bruke så mye penger som mulig før vi kommer til fornuft igjen i januar. Porsche er ikke noe unntak, og bilselskapet har gitt ut en ny animert reklamefilm for å sparke i gang julen.
I motsetning til McDonald's- og Coca-Cola-reklamene som har fått internett til å rase over bruken av kunstig intelligens, har Porsche valgt å ikke prøve ut den nye teknologien denne julen, men har i stedet fått Parallel Studio til å lage en reklame som viser en klassisk Porsche fra 1963 som kjører gjennom årstidene og tilsynelatende gjennom tidene.
Den nydelige røde bilen samler klistremerker gjennom hele sitt liv i annonsen og viser oss at en Porsche kan vare livet ut. Parallel Studio sier at "absolutt ingen kunstig intelligens" ble brukt, ettersom annonsen blander håndtegnet kunst og 3D-animasjon for å få det visuelle til å virkelig komme til sin rett. Sjekk ut annonsen i sin helhet nedenfor (via Culture Crave) :