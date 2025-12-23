Porsches høytidsreklame inneholder "absolutt ingen AI"

HQ

Det er høytid, noe som betyr at reklamen er på topp når den prøver å få oss til å bruke så mye penger som mulig før vi kommer til fornuft igjen i januar. Porsche er ikke noe unntak, og bilselskapet har gitt ut en ny animert reklamefilm for å sparke i gang julen.

I motsetning til McDonald's- og Coca-Cola-reklamene som har fått internett til å rase over bruken av kunstig intelligens, har Porsche valgt å ikke prøve ut den nye teknologien denne julen, men har i stedet fått Parallel Studio til å lage en reklame som viser en klassisk Porsche fra 1963 som kjører gjennom årstidene og tilsynelatende gjennom tidene.

Den nydelige røde bilen samler klistremerker gjennom hele sitt liv i annonsen og viser oss at en Porsche kan vare livet ut. Parallel Studio sier at "absolutt ingen kunstig intelligens" ble brukt, ettersom annonsen blander håndtegnet kunst og 3D-animasjon for å få det visuelle til å virkelig komme til sin rett. Sjekk ut annonsen i sin helhet nedenfor (via Culture Crave) :