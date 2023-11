Portal kan nå spilles på Nintendo 64

HQ

Dette er ikke første gang vi har sett en demake, som betyr at et nyere spill bygges om for å kunne kjøres på eldre maskinvare. Vi har sett flere eksempler på dette fenomenet de siste årene, for eksempel Uncharted 2: Among Thieves, som ble bygget om til å se ut som et Playstation 1-spill. Det siste er det anerkjente Portal fra 2007.

YouTube-kanalen Modern Vintage Gamer har laget en video om James Lamberts portering av tittelen til Nintendo 64. Du kan se videoen her . Lambert, som har laget denne versjonen, har laget flere videoer om utviklingen. Kanalen hans gir ytterligere innsikt i utviklingen og formålet med prosjektet for de nysgjerrige.

Hva synes du om demakes?