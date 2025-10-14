PortAventura i Spania bygger delvis om den klassiske berg-og-dal-banen Dragon Khan fra 1995

HQ

PortAventura World, en av Europas største temaparker, åpnet for 30 år siden i Salou, en time sør for Barcelona, som Spanias første temapark noensinne. Stjernen i parken var utvilsomt Dragon Khan, en av de mest avanserte og spektakulære berg- og dalbanene som noensinne var bygget i Europa, og den gang innehaver av to verdensrekorder, blant annet flest inversjoner på en berg- og dalbane, åtte.

30 år senere er Dragon Khan fortsatt en av parkens publikumsfavoritter, men den lever (bokstavelig talt) i skyggen av en annen, mer moderne berg-og-dal-bane, Shambhala, og den føles ofte for røff, til tross for at den fortsatt er veldig spennende. Derfor har parken annonsert en delvis ombygging av banen: Noen deler av banen vil bli revet ned og erstattet av nyere og identiske deler, designet av berg-og-dal-bane-produsenten Bolligar & Mabillard.

Ombyggingen vil bare bestå av to elementer: den store, 32 meter lange vertikale loopen etter det første droppet (en gang verdens høyeste) og cobra-rullen, et element med to "halvlooper", og arbeidene vil starte når sesongen avsluttes 7. januar 2026. Det er uvisst om parken etter denne investeringen vil fortsette å oppdatere andre deler av banen, men det er sannsynlig ettersom forlystelsen fortsetter å bli eldre.

Balakate / Shutterstock

En opptrapping av banen, der arbeidene finner sted når parken er stengt (mellom januar og februar), vil også gjøre det mulig for parken å redusere tiden banen er ute av drift for publikum. Det er ikke kjent når forlystelsen vil åpne igjen, men den bør være tilgjengelig til høysesongen sommeren 2026.

Parken lover at fansen vil kunne fortsette å nyte den unike spenningen og adrenalinet i mange år fremover. Har du kjørt Dragon Khan i PortAventura? Hva synes du om den?

Balakate / Shutterstock

