Portugal anerkjenner formelt staten Palestina

"I dag, 21. september 2025, anerkjenner Portugal offisielt staten Palestina."

Vi har nettopp fått nyheten om at Portugal formelt har anerkjent Palestina som stat, noe utenriksminister Paulo Rangel kunngjorde under sitt besøk i New York i forbindelse med FNs generalforsamling. Beslutningen bringer Lisboa på linje med nylige erklæringer fra Storbritannia, Canada og Australia, og markerer et koordinert diplomatisk skifte til støtte for en tostatsløsning. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer via følgende lenke. Go!

Lisboa, Portugal. 26. mai 2025. Portugals utenriksminister Paulo Rangel og Tysklands utenriksminister Johann Wadephul holder en felles pressekonferanse i Palacio das Necessidades i Lisboa. // Shutterstock

