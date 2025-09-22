Portugal anerkjenner formelt staten Palestina

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Portugal formelt har anerkjent Palestina som stat, noe utenriksminister Paulo Rangel kunngjorde under sitt besøk i New York i forbindelse med FNs generalforsamling. Beslutningen bringer Lisboa på linje med nylige erklæringer fra Storbritannia, Canada og Australia, og markerer et koordinert diplomatisk skifte til støtte for en tostatsløsning. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer via følgende lenke. Go!