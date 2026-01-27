Portugal avskjærer rekordstor kokainlast om bord på en narkoubåt på vei til Europa

HQ

Portugisiske myndigheter har beslaglagt nesten ni tonn kokain fra et halvt nedsenkbart fartøy i Atlanterhavet, noe som markerer den største narkotikafangsten landet noensinne har avskjært. Operasjonen fant sted omtrent 230 nautiske mil fra Azorene og involverte en koordinert innsats mellom portugisisk politi, marinen og luftforsvaret, med støtte fra amerikanske og britiske politimyndigheter.

Fartøyet, som ofte omtales som en narkoubåt, var på vei fra Latin-Amerika mot Europa da det ble oppfanget under vanskelige værforhold. Fire menn ble arrestert om bord, deriblant tre colombianske statsborgere og en venezuelaner. Ifølge myndighetene fraktet mannskapet ca. 300 baller kokain, men en del av lasten gikk tapt etter at fartøyet sank under operasjonen.

Portugisisk politi sier at beslaget representerer et betydelig slag mot de transatlantiske smuglerrutene, og at det konfiskerte stoffet anslås å være verdt hundrevis av millioner euro på det europeiske markedet. Etterforskerne beskrev operasjonen som det største kokainbeslaget som noensinne er gjort i Portugal, noe som understreker det økende omfanget og raffinementet i de maritime smuglernettverkene.

Halvt nedsenkbare fartøyer har blitt en foretrukket metode for smuglere som forsøker å frakte store mengder kokain over Atlanterhavet, hovedsakelig på grunn av deres lave synlighet og lange rekkevidde. Mens de tidligere var begrenset til ruter nær Mellom- og Sør-Amerika, har deres tilstedeværelse i europeiske farvann vokst jevnt og trutt i løpet av de siste to tiårene, særlig langs Atlanterhavskysten...