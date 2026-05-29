Portugal blir det siste landet som slår temperaturrekorden i mai

Den siste tidens hetebølge som feide over Europa, førte til en ekstremt varm avslutning på mai. Storbritannia opplevde svimlende temperaturer, og slo en rekord som hadde blitt holdt i 82 år, samtidig som det kom rapporter om at dette sannsynligvis bare kommer til å bli en vanlig hendelse i nær fremtid, ettersom den globale oppvarmingen fortsetter å øke temperatur ene rundt om i verden.

I den forbindelse har det nå blitt rapportert at til og med Portugal har registrert en ny temperaturrekord i mai, med en temperatur på 40,3 °C den 27. mai, noe som bare tangerer den tidligere rekorden på 40 °C fra mai 2001. Ifølge BBC News ble temperaturen registrert i byen Mora, som ligger i sentrum av Portugal.

Det er verdt å merke seg at disse rapportene sannsynligvis vil bli en vanlig affære i dagene og ukene fremover, ettersom hetebølgen vil fortsette å påvirke Europa i løpet av helgen, og det er kanskje et tegn på hva som kommer til å skje denne sommeren. Ifølge de siste prognosene forventes det at Tyskland, Spania og Sveits vil oppleve unormalt varme forhold, og mange andre land vil også oppleve varmegrader, selv om de kanskje ikke vil sette rekorder, som i Portugal i dag, der det forventes temperaturer på rundt 35 °C.